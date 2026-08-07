1. Chronik 16,39- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 16 39 in der Gute Nachricht Bibel
Die Priester aber, Zadok und seine Verwandten, versahen auf Anweisung Davids ihren Dienst weiterhin am Heiligen Zelt, das an der Opferstätte in Gibeon stand.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 16 39 in der Lutherbibel
Und den Priester Zadok und seine Brüder, die Priester, bestellte er bei der Wohnung des HERRN auf der Höhe zu Gibeon,
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 16 39 in der Einheitsübersetzung
Dem Priester Zadok aber und seinen Amtsbrüdern, den Priestern, übertrug er den Dienst vor der Wohnung des HERRN auf der Kulthöhe in Gibeon.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 16 39 in der Elberfelder Bibel
Den Priester Zadok aber und seine Brüder, die Priester, {ließ er} bei der Wohnung des Herrn auf der Höhe, die bei Gibeon ist,
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 16 39 in der Neue Genfer Übersetzung
Der Hohepriester Zadok und die anderen Priester sollten weiterhin bei der Opferstätte in Gibeon Dienst tun, wo ´zu jener Zeit` die Wohnung des HERRN stand.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 16 39 in der Schlachter 2000
aber den Priester Zadok und seine Brüder, die Priester, ließ er vor der Wohnung des HERRN auf der Höhe von Gibeon,
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 16 39 in der New International Version
David left Zadok the priest and his fellow priests before the tabernacle of the LORD at the high place in Gibeon
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 16 39 in der Hoffnung für Alle
Der Hohepriester Zadok und die übrigen Priester sollten ihren Dienst weiterhin im heiligen Zelt versehen, das immer noch an der Opferstätte in Gibeon stand.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.