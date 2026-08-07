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  4. Kapitel 16
  5. Vers 38

1. Chronik 16,38

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 16 38 in der Gute Nachricht Bibel

Auch Obed-Edom, der Sohn Jedutuns, und die Angehörigen seiner Sippe nahmen ihren Dienst als Torwächter auf. Zu ihnen gehörte auch Hosa. Insgesamt waren es 68 Männer.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 38 in der Lutherbibel

dazu Obed-Edom und seine Brüder, achtundsechzig Mann, und Obed-Edom, den Sohn Jedutuns, und Hosa als Torhüter.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 38 in der Einheitsübersetzung

Bei ihnen waren Obed-Edom und seine Brüder, achtundsechzig Mann. Obed-Edom, der Sohn Jedutuns, und Hosa waren Torwächter.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 16 38 in der Elberfelder Bibel

und Obed-Edom und seine Brüder, 68 {Mann} , und {zwar} Obed-Edom, den Sohn Jedutuns, und Hosa als Torhüter.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 16 38 in der Neue Genfer Übersetzung

Zu dieser Gruppe gehörten auch Obed-Edom, der Sohn Jedutuns, und weitere achtundsechzig Personen aus dem Stamm Levi. Obed-Edom und Hosa waren für den Wachdienst an dem Zelt verantwortlich, das David für die Bundeslade errichtet hatte.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 38 in der Schlachter 2000

und Obed-Edom und seine 68 Brüder, Obed-Edom, den Sohn Jeduthuns, und Hosa als Torhüter;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 16 38 in der New International Version

He also left Obed-Edom and his sixty-eight associates to minister with them. Obed-Edom son of Jeduthun, and also Hosah, were gatekeepers.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 16 38 in der Hoffnung für Alle

Zu dieser Gruppe gehörten Obed-Edom und 68 andere Leviten. Hosa und Obed-Edom, der Sohn von Jedutun, bewachten den Zelteingang.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Chronik 16:38

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-16/vers-38 [gedruckt am 07.08.2026]