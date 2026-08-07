1. Chronik 16,41- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 16 41 in der Gute Nachricht Bibel
Von den Sängern blieben Heman, Jedutun und andere, die dazu ausgewählt und namentlich bestimmt worden waren, ebenfalls in Gibeon, um auch dort regelmäßig mit Gesang den HERRN zu preisen: »Seine Liebe hört niemals auf!«
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 16 41 in der Lutherbibel
und mit ihnen Heman und Jedutun und die andern Erwählten, die namentlich bestimmt waren, um dem HERRN zu danken, dass seine Güte ewiglich währt,
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 16 41 in der Einheitsübersetzung
Bei ihnen waren Heman und Jedutun sowie die anderen, die ausgewählt und namentlich dazu bestimmt waren, den HERRN zu loben: Denn seine Huld währt ewig.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 16 41 in der Elberfelder Bibel
Und mit ihnen {ließ er} Heman und Jedutun und die übrigen Auserlesenen {da} , die mit Namen bestimmt waren, den Herrn zu preisen, dass seine Gnade ewig {währt} ;
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 16 41 in der Neue Genfer Übersetzung
Mit den Priestern sollten die Sänger Heman und Jedutun sowie weitere namentlich ausgewählte ´Musiker nach Gibeon zurückkehren`. Ihre Aufgabe war es, den HERRN ´mit Liedern` dafür zu preisen, dass seine Liebe ewig währt.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 16 41 in der Schlachter 2000
und mit ihnen Heman und Jeduthun und die übrigen Auserlesenen, die namentlich dazu bestimmt wurden, dem HERRN zu danken, dass seine Gnade ewig währt.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 16 41 in der New International Version
With them were Heman and Jeduthun and the rest of those chosen and designated by name to give thanks to the LORD, ‘for his love endures for ever.’
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 16 41 in der Hoffnung für Alle
Heman, Jedutun und noch weitere Sänger schickte David mit den Priestern nach Gibeon. Sie sollten dort mit ihren Liedern den HERRN dafür loben, dass seine Gnade nie aufhört.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.