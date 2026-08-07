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1. Chronik 16,6

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 16 6 in der Gute Nachricht Bibel

Die Priester Benaja und Jahasiël erhielten den ständigen Auftrag, vor der Bundeslade die Trompeten zu blasen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 6 in der Lutherbibel

die Priester Benaja und Jahasiël aber, allezeit mit Trompeten zu blasen vor der Lade des Bundes Gottes.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 6 in der Einheitsübersetzung

und die Priester Benaja und Jahasiël ständig die Trompeten blasen vor der Bundeslade Gottes.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 16 6 in der Elberfelder Bibel

und die Priester Benaja und Jahasiël, ständig mit Trompeten vor der Lade des Bundes Gottes.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 16 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Priester Benaja und Jahasiël bekamen den Auftrag, regelmäßig vor der Bundeslade die Trompeten zu blasen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 6 in der Schlachter 2000

die Priester Benaja und Jehasiel aber mit Trompeten allezeit vor der Lade des Bundes Gottes.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 16 6 in der New International Version

and Benaiah and Jahaziel the priests were to blow the trumpets regularly before the ark of the covenant of God.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 16 6 in der Hoffnung für Alle

die Priester Benaja und Jahasiël spielten Trompete und hielten sich immer in der Nähe der Bundeslade Gottes auf.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-16/vers-6 [gedruckt am 07.08.2026]