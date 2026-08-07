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1. Chronik 16,9

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 16 9 in der Gute Nachricht Bibel

Singt und spielt zu seiner Ehre, ruft euch seine Wunder ins Gedächtnis!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 9 in der Lutherbibel

Singet und spielet ihm, redet von allen seinen Wundern!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 9 in der Einheitsübersetzung

Singt ihm und spielt ihm, / sinnt nach über all seine Wunder!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 16 9 in der Elberfelder Bibel

Singt ihm, spielt ihm! Redet von allen seinen Wundern!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 16 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Singt und musiziert ihm zur Ehre, sprecht von all den Wundern, die er getan hat!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 16 9 in der Schlachter 2000

Singt ihm, lobsingt ihm, redet von allen seinen Wundern!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 16 9 in der New International Version

Sing to him, sing praise to him; tell of all his wonderful acts.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 16 9 in der Hoffnung für Alle

Singt und musiziert zu seiner Ehre, macht alle seine Wunder bekannt!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-16/vers-9 [gedruckt am 07.08.2026]