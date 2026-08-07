Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 17
  5. Vers 26

1. Chronik 17,26

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 17 26 in der Gute Nachricht Bibel

HERR, du bist der wahre Gott und du hast mir, deinem Diener, diese herrliche Zusage gemacht.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 17 26 in der Lutherbibel

Nun, HERR, du bist Gott und hast deinem Knecht dies Gute zugesagt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 17 26 in der Einheitsübersetzung

Ja, HERR, du bist der einzige Gott; du hast deinem Knecht ein solches Glück zugesagt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 17 26 in der Elberfelder Bibel

Und nun, Herr, du bist es, der da Gott ist, und du hast dieses Gute über deinen Knecht geredet.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 17 26 in der Neue Genfer Übersetzung

Du allein, o HERR, bist Gott, und du hast mir so viel Gutes versprochen!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 17 26 in der Schlachter 2000

Und nun, HERR, du bist Gott und hast deinem Knecht [so viel] Gutes zugesagt.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 17 26 in der New International Version

You, LORD, are God! You have promised these good things to your servant.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 17 26 in der Hoffnung für Alle

HERR, du bist der wahre Gott! Du hast mir, deinem Diener, so viel Gutes verheißen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-17/vers-26 [gedruckt am 07.08.2026]