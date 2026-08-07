da sandte er seinen Sohn Hadoram zum König David, um ihn nach seinem Wohlergehen zu fragen und ihn zu beglückwünschen, weil er gegen Hadad-Eser gekämpft und ihn geschlagen hatte — denn Hadad-Eser war ständig im Kriegszustand mit Toi —, und er hatte bei sich allerlei goldene, silberne und eherne Geräte.