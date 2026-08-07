1. Chronik 18,11- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 18 11 in der Gute Nachricht Bibel
König David weihte alle diese Geräte dem HERRN, ebenso wie das Silber und Gold, das er von den übrigen Völkern erbeutet hatte, von den Edomitern, Moabitern, Ammonitern, Philistern und Amalekitern.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 18 11 in der Lutherbibel
Auch diese heiligte der König David dem HERRN wie auch das Silber und Gold, das er den Völkern genommen hatte, den Edomitern, Moabitern, Ammonitern, Philistern und Amalekitern.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 18 11 in der Einheitsübersetzung
König David weihte auch diese Gefäße dem HERRN, zusammen mit dem Silber und Gold, das er von allen Völkern, von Edom und Moab, von den Ammonitern, Philistern und Amalekitern erbeutet hatte.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 18 11 in der Elberfelder Bibel
Auch diese heiligte der König David dem Herrn, samt dem Silber und Gold, das er von all den Nationen genommen hatte: von den Edomitern und von den Moabitern und von den Söhnen Ammon und von den Philistern und von den Amalekitern. –
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 18 11 in der Neue Genfer Übersetzung
David weihte diese Gefäße für den ´Dienst im Heiligtum des` HERRN. Genauso hielt er es mit all dem Silber und Gold, das er auf seinen Eroberungszügen bei den ´benachbarten` Völkern erbeutete: bei den Edomitern, den Moabitern, den Ammonitern, den Philistern und den Amalekitern.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 18 11 in der Schlachter 2000
Auch diese heiligte der König David dem HERRN, samt dem Silber und Gold, das er von allen Völkern genommen hatte, nämlich von Edom, von Moab, von den Ammonitern, von den Philistern und von Amalek.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 18 11 in der New International Version
King David dedicated these articles to the LORD, as he had done with the silver and gold he had taken from all these nations: Edom and Moab, the Ammonites and the Philistines, and Amalek.
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1 Chr 18 11 in der Hoffnung für Alle
David brachte sie in das Heiligtum und weihte sie dem HERRN, ebenso die Schätze aus Gold und Silber, die er bei seinen Eroberungszügen gegen die Edomiter, Moabiter, Ammoniter, Philister und Amalekiter erbeutet hatte.
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