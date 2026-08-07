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1. Chronik 18,14

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 18 14 in der Gute Nachricht Bibel

Als König über ganz Israel regierte David gerecht und sorgte in seinem ganzen Volk für Recht und Gerechtigkeit.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 18 14 in der Lutherbibel

So regierte David über ganz Israel und schaffte Recht und Gerechtigkeit seinem ganzen Volk.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 18 14 in der Einheitsübersetzung

David war König von ganz Israel und sorgte für Recht und Gerechtigkeit in seinem ganzen Volk.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 18 14 in der Elberfelder Bibel

Und David war König über ganz Israel. Und er übte Recht und Gerechtigkeit an seinem ganzen Volk.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 18 14 in der Neue Genfer Übersetzung

David regierte als König über ganz Israel und sorgte im ganzen Volk für Recht und Gerechtigkeit.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 18 14 in der Schlachter 2000

Und David regierte über ganz Israel, und er verschaffte seinem ganzen Volk Recht und Gerechtigkeit.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 18 14 in der New International Version

David reigned over all Israel, doing what was just and right for all his people.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 18 14 in der Hoffnung für Alle

Solange David König über ganz Israel war, sorgte er für Recht und Gerechtigkeit in seinem Volk.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-18/vers-14 [gedruckt am 07.08.2026]