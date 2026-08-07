1. Chronik 18,13- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 18 13 in der Gute Nachricht Bibel
Im ganzen Land Edom setzte David Statthalter ein und machte die Bewohner zu seinen Untertanen. Der HERR stand David zur Seite und ließ ihm alles gelingen, was er unternahm.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 18 13 in der Lutherbibel
und David setzte Statthalter in Edom ein, sodass alle Edomiter David untertan waren; denn der HERR half David, wo er auch hinzog.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 18 13 in der Einheitsübersetzung
und David setzte in Edom Vögte ein. So wurde ganz Edom von David unterworfen. Der HERR half David bei allem, was er unternahm.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 18 13 in der Elberfelder Bibel
Und er setzte in Edom Vögte ein, und alle Edomiter wurden David zu Knechten. So half der Herr dem David überall, wohin er zog.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 18 13 in der Neue Genfer Übersetzung
David stationierte Besatzungstruppen in ganz Edom und machte die Edomiter zu seinen Untertanen. In allen Kriegszügen stand der HERR ihm bei und schenkte ihm den Sieg.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 18 13 in der Schlachter 2000
und er legte Besatzungen nach Edom, sodass alle Edomiter David untertan wurden; denn der HERR half David überall, wo er hinzog.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 18 13 in der New International Version
He put garrisons in Edom, and all the Edomites became subject to David. The LORD gave David victory wherever he went.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 18 13 in der Hoffnung für Alle
David errichtete im ganzen Land Garnisonen und machte die Bewohner von Edom zu seinen Untertanen. Der HERR half ihm bei allen Kriegszügen und schenkte ihm stets den Sieg.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.