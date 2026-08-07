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1. Chronik 19,1

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 19 1 in der Gute Nachricht Bibel

Einige Zeit danach starb der Ammoniterkönig Nahasch und sein Sohn Hanun wurde König.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 19 1 in der Lutherbibel

Und danach starb Nahasch, der König der Ammoniter, und sein Sohn wurde König an seiner statt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 19 1 in der Einheitsübersetzung

Als darauf Nahasch, der König der Ammoniter, starb und sein Sohn an seiner Stelle König wurde,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 19 1 in der Elberfelder Bibel

Und es geschah danach, da starb Nahasch, der König der Söhne Ammon; und sein Sohn wurde an seiner Stelle König.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 19 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Einige Zeit später starb der ammonitische König Nahasch und sein Sohn Hanun folgte ihm auf den Thron.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 19 1 in der Schlachter 2000

Und danach geschah es, dass Nahas starb, der König der Ammoniter, und sein Sohn wurde König an seiner Stelle.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 19 1 in der New International Version

In the course of time, Nahash king of the Ammonites died, and his son succeeded him as king.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 19 1 in der Hoffnung für Alle

Einige Zeit später starb Nahasch, der König der Ammoniter, und sein Sohn trat die Nachfolge an.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-19/vers-1 [gedruckt am 07.08.2026]