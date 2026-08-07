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1. Chronik 19,8

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 19 8 in der Gute Nachricht Bibel

David erfuhr von diesen Kriegsvorbereitungen und ließ Joab mit dem ganzen Heer der kriegstüchtigen Männer ausrücken.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 19 8 in der Lutherbibel

Als das David hörte, sandte er Joab hin mit dem ganzen Heer der Helden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 19 8 in der Einheitsübersetzung

David erfuhr davon und schickte Joab mit dem ganzen Heer, allen kriegstüchtigen Männern, hin.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 19 8 in der Elberfelder Bibel

Als nun David {davon} hörte, sandte er Joab aus und das ganze Heer, die Helden.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 19 8 in der Neue Genfer Übersetzung

Das kam David zu Ohren, und er sandte Joab mit seinen erfahrenen Kriegsleuten, ´um die ammonitische Hauptstadt anzugreifen`.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 19 8 in der Schlachter 2000

Als David dies hörte, sandte er Joab mit dem ganzen Heer, die Helden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 19 8 in der New International Version

On hearing this, David sent Joab out with the entire army of fighting men.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 19 8 in der Hoffnung für Alle

David hörte davon und befahl Joab, sofort mit dem ganzen Heer gegen die Feinde auszurücken.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-19/vers-8 [gedruckt am 07.08.2026]