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1. Chronik 2,1

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 2 1 in der Gute Nachricht Bibel

Die Söhne Israels waren: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 1 in der Lutherbibel

Dies sind die Söhne Israels: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 1 in der Einheitsübersetzung

Das waren die Söhne Israels: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 2 1 in der Elberfelder Bibel

Das sind die Söhne Israels: Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issaschar und Sebulon,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 2 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Söhne Israels waren Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 1 in der Schlachter 2000

Das sind die Söhne Israels: Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issaschar und Sebulon,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 2 1 in der New International Version

These were the sons of Israel: Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 2 1 in der Hoffnung für Alle

Israels Söhne hießen Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-2/vers-1 [gedruckt am 07.08.2026]