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1. Chronik 2,13

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 2 13 in der Gute Nachricht Bibel

Isai zeugte als Erstgeborenen Eliab, danach als zweiten Abinadab, als dritten Schima,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 13 in der Lutherbibel

Isai zeugte seinen Erstgeborenen Eliab, Abinadab als zweiten Sohn, Schima als dritten,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 13 in der Einheitsübersetzung

Isai zeugte Eliab als Erstgeborenen, als zweiten Abinadab, als dritten Schima,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 2 13 in der Elberfelder Bibel

Und Isai zeugte Eliab, seinen Erstgeborenen; und Abinadab, den zweiten; und Schamma, den dritten;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 2 13 in der Neue Genfer Übersetzung

Isais ältester Sohn hieß Eliab, der zweite Abinadab, der dritte Schima,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 13 in der Schlachter 2000

und Isai zeugte seinen Erstgeborenen Eliab, und Abinadab, den zweiten [Sohn] , und Schimea, den dritten,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 2 13 in der New International Version

Jesse was the father of Eliab his firstborn; the second son was Abinadab, the third Shimea,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 2 13 in der Hoffnung für Alle

Isais ältester Sohn hieß Eliab, der zweite Abinadab, der dritte Schamma,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-2/vers-13 [gedruckt am 07.08.2026]