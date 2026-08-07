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1. Chronik 2,22

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 2 22 in der Gute Nachricht Bibel

Segub zeugte Jaïr. Ihm gehörten 23 Ortschaften im Land Gilead, die »die Dörfer Jaïrs« genannt wurden.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 22 in der Lutherbibel

Segub aber zeugte Jaïr. Der hatte dreiundzwanzig Städte im Lande Gilead.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 22 in der Einheitsübersetzung

Segub zeugte Jaïr. Dieser besaß dreiundzwanzig Städte im Land Gilead.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 2 22 in der Elberfelder Bibel

Und Segub zeugte Jaïr. Und der hatte 23 Städte im Land Gilead;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 2 22 in der Neue Genfer Übersetzung

Segub zeugte Jaïr, dem dreiundzwanzig Ortschaften in der Gegend von Gilead gehörten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 22 in der Schlachter 2000

Und Segub zeugte Jair; der hatte 23 Städte im Land Gilead;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 2 22 in der New International Version

Segub was the father of Jair, who controlled twenty-three towns in Gilead.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 2 22-23 in der Hoffnung für Alle

Segubs Sohn hieß Jaïr. Er besaß in der Gegend von Gilead dreiundzwanzig Dörfer, die »Dörfer Jaïrs« genannt wurden. Doch die Geschuriter und die Syrer eroberten sie, ebenso die Stadt Kenat und die umliegenden Orte. Insgesamt nahmen sie bei diesem Feldzug sechzig Städte ein. Alle ihre Einwohner waren Nachkommen von Machir, dem Vater von Gilead.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-2/vers-22 [gedruckt am 07.08.2026]