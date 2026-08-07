1. Chronik 2,24- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 2 24 in der Gute Nachricht Bibel
Nach dem Tod Hezrons, dessen Frau Abija hieß, schlief Kaleb mit Efrata und sie gebar ihm Aschhur, den Stammvater von Tekoa.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 2 24 in der Lutherbibel
Nach dem Tode Hezrons kam Kaleb zu Efrata, und die Frau Hezrons war Abija, und sie gebar ihm Aschhur, den Vater Tekoas.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 2 24 in der Einheitsübersetzung
Nach dem Tod Hezrons kam Kaleb zu Efrata. Eine Frau Hezrons war Abija; sie gebar ihm Aschhur, den Vater Tekoas.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 2 24 in der Elberfelder Bibel
Und nach dem Tod Hezrons in Kaleb-Efrata, da gebar Abija, die Frau Hezrons, ihm Aschhur, den Vater Tekoas.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 2 24 in der Neue Genfer Übersetzung
Nach dem Tod Hezrons, dessen Frau Abija hieß, schlief Kaleb mit seiner Frau Efrata, und die beiden bekamen einen Sohn namens Aschur. Er wurde der Stammvater ´der Stadt` Tekoa.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 2 24 in der Schlachter 2000
Und nachdem Hezron in Kaleb-Ephrata gestorben war, gebar ihm Abija, die Frau Hezrons, Aschchur, den Vater Tekoas.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 2 24 in der New International Version
After Hezron died in Caleb Ephrathah, Abijah the wife of Hezron bore him Ashhur the father of Tekoa.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 2 24 in der Hoffnung für Alle
Als Hezron gestorben war, dessen Frau Abija hieß, kam Kaleb zu Efrata und zeugte mit ihr einen Sohn: Er hieß Aschhur und gründete später die Stadt Tekoa.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.