Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 2
  5. Vers 4

1. Chronik 2,4

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 2 4 in der Gute Nachricht Bibel

Judas Schwiegertochter Tamar gebar ihm dann noch Perez und Serach. Insgesamt hatte Juda fünf Söhne.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 4 in der Lutherbibel

Tamar aber, seine Schwiegertochter, gebar ihm Perez und Serach, sodass die Söhne Judas zusammen fünf waren.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 4 in der Einheitsübersetzung

Judas Schwiegertochter Tamar gebar Perez und Serach. Juda hatte insgesamt fünf Söhne.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 2 4 in der Elberfelder Bibel

Und seine Schwiegertochter Tamar gebar ihm Perez und Serach. Alle Söhne Judas waren fünf.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 2 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Juda hatte noch zwei Söhne namens Perez und Serach mit seiner Schwiegertochter Tamar. Insgesamt hatte Juda also fünf Söhne.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 4 in der Schlachter 2000

Und Tamar, seine Schwiegertochter, gebar ihm Perez und Serach. Im ganzen hatte Juda fünf Söhne.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 2 4 in der New International Version

Judah’s daughter-in-law Tamar bore Perez and Zerah to Judah. He had five sons in all.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 2 4 in der Hoffnung für Alle

Juda hatte noch zwei Söhne mit seiner Schwiegertochter Tamar. Sie hießen Perez und Serach. Insgesamt hatte Juda also fünf Söhne.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-2/vers-4 [gedruckt am 07.08.2026]