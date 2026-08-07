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  5. Vers 45

1. Chronik 2,45

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 2 45 in der Gute Nachricht Bibel

dessen Sohn war Maon, der Stammvater von Bet-Zur.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 45 in der Lutherbibel

Der Sohn Schammais aber hieß Maon, und Maon war der Vater Bet-Zurs.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 45 in der Einheitsübersetzung

Der Sohn Schammais war Maon und Maon war der Vater von Bet-Zur.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 2 45 in der Elberfelder Bibel

Und der Sohn Schammais war Maon, und Maon war der Vater Bet-Zurs. –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 2 45 in der Neue Genfer Übersetzung

Schammais Sohn Maon war der Stammvater ´der Stadt` Bet-Zur.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 2 45 in der Schlachter 2000

Und der Sohn Schammais war Maon, und Maon war der Vater Beth-Zurs.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 2 45 in der New International Version

The son of Shammai was Maon, and Maon was the father of Beth Zur.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 2 45 in der Hoffnung für Alle

Schammais Sohn Maon war der Gründer von Bet-Zur.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-2/vers-45 [gedruckt am 07.08.2026]