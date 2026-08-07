1. Chronik 2,7- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 2 7 in der Gute Nachricht Bibel
Simri hatte einen Sohn namens Karmi; dessen Sohn war Achan. Der stürzte Israel ins Unglück, denn er vergriff sich an Beutegut, das Gott geweiht war.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 2 7 in der Lutherbibel
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 2 7 in der Einheitsübersetzung
Der Sohn Simris war Karmi und der Sohn Karmis Achan. Dieser brachte Unglück über Israel, da er sich am Banngut vergriff.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 2 7 in der Elberfelder Bibel
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 2 7 in der Neue Genfer Übersetzung
Einer der Söhne Karmis hieß Achar. Er stürzte Israel ins Unglück, weil er Beutegut an sich nahm, das unter den Bann gestellt war.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 2 7 in der Schlachter 2000
Und die Söhne Karmis: Achar, der Israel ins Unglück brachte, weil er sich vergriff an dem, was dem Bann verfallen war.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 2 7 in der New International Version
The son of Karmi: Achar, who brought trouble on Israel by violating the ban on taking devoted things.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 2 7 in der Hoffnung für Alle
Karmi, ein Enkel von Serach, hatte einen Sohn namens Achar. Achar brachte Unheil über Israel, weil er etwas von der Beute an sich nahm, die Gott geweiht war.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.