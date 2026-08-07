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1. Chronik 21,1

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 21 1 in der Gute Nachricht Bibel

Der Satan wollte Israel ins Unglück stürzen. Deshalb verführte er David dazu, das Volk zählen zu lassen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 21 1 in der Lutherbibel

Und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließe.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 21 1 in der Einheitsübersetzung

Der Satan trat gegen Israel auf und reizte David, Israel zu zählen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 21 1 in der Elberfelder Bibel

Und ein Widersacher stellte sich gegen Israel und reizte David, Israel zu zählen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 21 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Satan wollte Israel ins Unglück stürzen. Deshalb verleitete er David dazu, ´alle wehrfähigen Männer in` Israel zählen zu lassen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 21 1 in der Schlachter 2000

Und Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zählen zu lassen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 21 1 in der New International Version

Satan rose up against Israel and incited David to take a census of Israel.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 21 1 in der Hoffnung für Alle

Satan wollte Unheil über Israel bringen; deshalb brachte er David auf den Gedanken, eine Volkszählung durchzuführen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Chronik 21:1

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-21/vers-1 [gedruckt am 07.08.2026]