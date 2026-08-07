Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 21
  5. Vers 14

1. Chronik 21,14

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 21 14 in der Gute Nachricht Bibel

Da ließ der HERR in Israel die Pest ausbrechen und es starben an ihr 70000 Menschen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 21 14 in der Lutherbibel

Da ließ der HERR eine Pest über Israel kommen, sodass siebzigtausend Menschen aus Israel fielen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 21 14 in der Einheitsübersetzung

Da ließ der HERR über Israel eine Pest kommen und es kamen in Israel siebzigtausend Menschen um.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 21 14 in der Elberfelder Bibel

Da gab der Herr die Pest in Israel; und es fielen von Israel 70000 Mann. –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 21 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Da ließ der HERR in Israel die Pest ausbrechen. 70.000 Personen starben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 21 14 in der Schlachter 2000

Da ließ der HERR die Pest über Israel kommen, sodass 70 000 Mann aus Israel umkamen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 21 14 in der New International Version

So the LORD sent a plague on Israel, and seventy thousand men of Israel fell dead.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 21 14 in der Hoffnung für Alle

Da ließ der HERR in Israel die Pest ausbrechen. 70.000 Menschen kamen dabei um.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-21/vers-14 [gedruckt am 07.08.2026]