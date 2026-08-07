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1. Chronik 21,19

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 21 19 in der Gute Nachricht Bibel

David ging hin, wie der Seher es ihm im Namen des HERRN befohlen hatte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 21 19 in der Lutherbibel

Da ging David hinauf nach dem Wort Gads, das dieser geredet hatte in des HERRN Namen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 21 19 in der Einheitsübersetzung

David ging hinauf, wie ihm Gad im Namen des HERRN befohlen hatte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 21 19 in der Elberfelder Bibel

Da ging David hinauf auf das Wort Gads hin, das der im Namen des Herrn geredet hatte.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 21 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Daraufhin war David zu Ornans Dreschplatz hinaufgegangen ´und hatte dort den Engel des HERRN gesehen`.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 21 19 in der Schlachter 2000

So ging David hinauf nach dem Wort Gads, das dieser im Namen des HERRN geredet hatte.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 21 19 in der New International Version

So David went up in obedience to the word that Gad had spoken in the name of the LORD.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 21 19 in der Hoffnung für Alle

David machte sich auf den Weg, um den Befehl auszuführen, den der HERR ihm durch Gad gegeben hatte.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-21/vers-19 [gedruckt am 07.08.2026]