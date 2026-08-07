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  4. Kapitel 21
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1. Chronik 21,7

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 21 7 in der Gute Nachricht Bibel

Gott missfiel, was David getan hatte, darum bestrafte er die Leute von Israel.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 21 7 in der Lutherbibel

Dies alles aber missfiel Gott sehr, und er schlug Israel.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 21 7 in der Einheitsübersetzung

Doch es war böse in den Augen Gottes; darum schlug er Israel.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 21 7 in der Elberfelder Bibel

Und diese Sache war böse in den Augen Gottes, und er schlug Israel.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 21 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Zählung missfiel Gott, deshalb bestrafte er das Volk.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 21 7 in der Schlachter 2000

Und diese Sache missfiel Gott; darum schlug er Israel.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 21 7 in der New International Version

This command was also evil in the sight of God; so he punished Israel.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 21 7 in der Hoffnung für Alle

Gott aber missfiel es, dass David das Volk hatte zählen lassen. Darum wollte er Israel bestrafen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu 1. Chronik 21:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-21/vers-7 [gedruckt am 07.08.2026]