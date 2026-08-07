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1. Chronik 21,9

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 21 9 in der Gute Nachricht Bibel

Der HERR aber sagte zu Gad, dem Seher Davids:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 21 9 in der Lutherbibel

Und der HERR redete mit Gad, dem Seher Davids, und sprach:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 21 9 in der Einheitsübersetzung

Der HERR aber sprach zu Gad, dem Seher Davids:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 21 9 in der Elberfelder Bibel

Und der Herr redete zu Gad, dem Seher Davids, und sprach:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 21 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Der HERR aber befahl dem ´Propheten` Gad, der als Seher in Davids Diensten stand:

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 21 9 in der Schlachter 2000

Und der HERR redete zu Gad, dem Seher Davids, und sprach:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 21 9 in der New International Version

The LORD said to Gad, David’s seer,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 21 9 in der Hoffnung für Alle

Da befahl der HERR dem Seher Gad, der in Davids Dienst stand:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-21/vers-9 [gedruckt am 07.08.2026]