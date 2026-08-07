1. Chronik 22,1- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 22 1 in der Gute Nachricht Bibel
Deshalb sagte er: »Hier soll der Tempel für den HERRN, unseren Gott, gebaut werden und der Altar, auf dem die Brandopfer der Israeliten dargebracht werden.«
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 22 1 in der Lutherbibel
da sprach David: Hier soll das Haus Gottes, des HERRN, sein und dies der Altar für die Brandopfer Israels.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 22 1 in der Einheitsübersetzung
Damals sagte David: Hier soll das Haus Gottes, des HERRN, stehen und hier der Altar für die Brandopfer Israels.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 22 1 in der Elberfelder Bibel
da sagte David: Das hier soll das Haus Gottes, des Herrn, sein und das der Altar zum Brandopfer für Israel.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 22 1 in der Neue Genfer Übersetzung
Deshalb beschloss er: »Hier ´auf Ornans Dreschplatz` soll der Tempel des HERRN gebaut werden. Hier soll der Altar stehen, auf dem die Israeliten ihre Brandopfer darbringen.«
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 22 1 in der Schlachter 2000
Und David sprach: Hier soll das Haus Gottes, des HERRN, sein und dies der Altar zum Brandopfer für Israel!
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 22 1 in der New International Version
Then David said, ‘The house of the LORD God is to be here, and also the altar of burnt offering for Israel.’
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 22 1 in der Hoffnung für Alle
Darum fasste er einen Entschluss: Auf dem Dreschplatz, wo Gott ihm geantwortet hatte, sollten einmal der Tempel Gottes, des HERRN, und der Brandopferaltar für Israel stehen.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.