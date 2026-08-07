Und siehe, durch meine Bemühung habe ich für das Haus des Herrn 100000 Talente Gold und 1000000 Talente Silber bereitgestellt; und die Bronze und das Eisen sind nicht zu wiegen, denn es ist in {großer} Menge vorhanden; auch Holz und Steine habe ich bereitgestellt, und du wirst noch mehr hinzufügen.