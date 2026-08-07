1. Chronik 22,16- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 22 16 in der Gute Nachricht Bibel
die Arbeiten in Gold, Silber, Eisen und Bronze ausführen können. Geh also ans Werk, der HERR wird dir helfen!«
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 22 16 in der Lutherbibel
in Gold, Silber, Bronze und Eisen, ohne Zahl. So mache dich auf und richte es aus! Der HERR sei mit dir!
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 22 16 in der Einheitsübersetzung
in Gold, Silber, Bronze und Eisen ausführen können. Auf denn, geh ans Werk und der HERR sei mit dir!
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 22 16 in der Elberfelder Bibel
Das Gold, das Silber und die Bronze und das Eisen sind nicht zu zählen. Mache dich auf und handle! Und der Herr sei mit dir!
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 22 16 in der Neue Genfer Übersetzung
die mit Gold, Silber, Bronze und Eisen umgehen können. Geh also ´mutig` ans Werk – der HERR wird dir beistehen!«
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 22 16 in der Schlachter 2000
Das Gold, das Silber, das Erz und das Eisen sind nicht zu zählen. Mache dich auf und führe es aus, und der HERR sei mit dir!
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 22 16 in der New International Version
in gold and silver, bronze and iron – craftsmen beyond number. Now begin the work, and the LORD be with you.’
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 22 16 in der Hoffnung für Alle
die mit Gold, Silber, Bronze und Eisen umgehen können. Es sind unzählbar viele. Mach dich also an die Arbeit! Der HERR stehe dir bei!«
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.