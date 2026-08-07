Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 23
  5. Vers 17

1. Chronik 23,17

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 23 17 in der Gute Nachricht Bibel

Eliëser hatte nur einen Sohn namens Rehabja; dieser aber hatte viele Söhne.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 23 17 in der Lutherbibel

Der Sohn Eliësers war: Rehabja, der erste. Und Eliëser hatte keine andern Söhne. Aber die Söhne Rehabjas waren überaus viele.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 23 17 in der Einheitsübersetzung

Der Erstgeborene Eliësers war Rehabja. Andere Söhne hatte er nicht. Die Söhne Rehabjas dagegen waren sehr zahlreich.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 23 17 in der Elberfelder Bibel

Und die Söhne Eliësers waren: Rehabja, das Oberhaupt; und Eliëser hatte keine anderen Söhne; aber die Söhne Rehabjas waren überaus zahlreich. –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 23 17 in der Neue Genfer Übersetzung

Eliëser hatte nur einen einzigen Sohn namens Rehabja. Rehabja aber hatte sehr viele Nachkommen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 23 17 in der Schlachter 2000

Die Söhne Eliesers: Rechabja, das Oberhaupt. Und Elieser hatte keine anderen Söhne. Aber die Söhne Rechabjas waren sehr zahlreich.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 23 17 in der New International Version

The descendants of Eliezer: Rehabiah was the first. (Eliezer had no other sons, but the sons of Rehabiah were very numerous. )

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 23 17 in der Hoffnung für Alle

Eliëser hatte nur einen Sohn namens Rehabja, dieser hatte sehr viele Nachkommen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-23/vers-17 [gedruckt am 07.08.2026]