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1. Chronik 23,1

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 23 1 in der Gute Nachricht Bibel

David war inzwischen sehr alt geworden, gesättigt von einem langen und erfüllten Leben. Darum setzte er seinen Sohn Salomo als König über Israel ein.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 23 1 in der Lutherbibel

Als David alt und lebenssatt war, machte er seinen Sohn Salomo zum König über Israel

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 23 1 in der Einheitsübersetzung

David war alt und lebenssatt und bestellte seinen Sohn Salomo zum König von Israel.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 23 1 in der Elberfelder Bibel

Und David war alt und der Tage satt; und er machte seinen Sohn Salomo zum König über Israel.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 23 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Nach einem erfüllten Leben war David alt geworden und wusste, dass er bald sterben würde. Darum setzte er seinen Sohn Salomo als König über Israel ein.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 23 1 in der Schlachter 2000

So machte David, als er alt und lebenssatt geworden war, seinen Sohn Salomo zum König über Israel.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 23 1 in der New International Version

When David was old and full of years, he made his son Solomon king over Israel.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 23 1 in der Hoffnung für Alle

Als David alt geworden war und wusste, dass er bald sterben würde, setzte er seinen Sohn Salomo als König über Israel ein.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-23/vers-1 [gedruckt am 07.08.2026]