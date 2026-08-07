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  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 23
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1. Chronik 23,2

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 23 2 in der Gute Nachricht Bibel

Er ließ dazu alle führenden Leute in Israel und die Priester und Leviten zusammenrufen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 23 2 in der Lutherbibel

und versammelte alle Oberen Israels und die Priester und Leviten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 23 2 in der Einheitsübersetzung

Er versammelte dazu alle führenden Männer Israels, die Priester und Leviten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 23 2 in der Elberfelder Bibel

Und er versammelte alle Obersten Israels und die Priester und die Leviten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 23 2 in der Neue Genfer Übersetzung

Er ließ dazu alle führenden Männer sowie die Priester und die Leviten zusammenrufen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 23 2 in der Schlachter 2000

Und er versammelte alle Obersten in Israel und die Priester und Leviten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 23 2 in der New International Version

He also gathered together all the leaders of Israel, as well as the priests and Levites.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 23 2 in der Hoffnung für Alle

David ließ alle führenden Männer Israels, die Priester und die Leviten zu sich kommen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-23/vers-2 [gedruckt am 07.08.2026]