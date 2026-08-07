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  4. Kapitel 23
  5. Vers 20

1. Chronik 23,20

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 23 20 in der Gute Nachricht Bibel

Unter den Söhnen Usiëls war der rangoberste Micha und der zweite Jischija.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 23 20 in der Lutherbibel

Die Söhne Usiëls waren: Micha, der erste, und Jischija, der zweite Sohn.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 23 20 in der Einheitsübersetzung

Von den Söhnen Usiëls war Micha der erste und Jischija der zweite.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 23 20 in der Elberfelder Bibel

Die Söhne Usiëls: Micha, das Oberhaupt, und Jischija, der zweite.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 23 20 in der Neue Genfer Übersetzung

Usiëls ältester Sohn war Micha, der zweite hieß Jischija.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 23 20 in der Schlachter 2000

Die Söhne Ussiels waren: Micha, das Oberhaupt, und Jischija, der zweite.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 23 20 in der New International Version

The sons of Uzziel: Micah the first and Ishiah the second.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 23 20 in der Hoffnung für Alle

Der erste Sohn von Usiël hieß Micha, der zweite Jischija.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-23/vers-20 [gedruckt am 07.08.2026]