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  4. Kapitel 23
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1. Chronik 23,7

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 23 7 in der Gute Nachricht Bibel

Die Gruppe Gerschon: Sie gliedert sich nach Gerschons Söhnen Ladan und Schimi.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 23 7 in der Lutherbibel

Die Gerschoniter waren Ladan und Schimi.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 23 7 in der Einheitsübersetzung

Zu den Nachkommen Gerschons gehörten Ladan und Schimi.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 23 7 in der Elberfelder Bibel

Von den Gerschonitern: Ladan und Schimi.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 23 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Zur Sippe Gerschon gehörten Ladan und Schimi.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 23 7 in der Schlachter 2000

Von den Gersonitern: Laedan und Simei.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 23 7 in der New International Version

Belonging to the Gershonites: Ladan and Shimei.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 23 7 in der Hoffnung für Alle

Gerschons Nachkommen hießen Ladan und Schimi.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-23/vers-7 [gedruckt am 07.08.2026]