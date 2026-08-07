1. Chronik 24,19- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 24 19 in der Gute Nachricht Bibel
1. Jojarib 13. Huppa 2. Jedaja 14. Jeschebab 3. Harim 15. Bilga 4. Seorim 16. Immer 5. Malkija 17. Hesir 6. Mijamin 18. Pizzez 7. Koz 19. Petachja 8. Abija 20. Jeheskel 9. Jeschua 21. Jachin 10. Schechanja 22. Gamul 11. Eljaschib 23. Delaja 12. Jakim 24. Maasja Entsprechend diesen Dienstgruppen mussten die Priester in den Tempel kommen und ihren Dienst nach den Vorschriften verrichten, die ihnen ihr Stammvater Aaron auf Befehl des HERRN, des Gottes Israels, gegeben hatte.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 24 19 in der Lutherbibel
Das sind ihre Abteilungen nach ihrem Amt, in das Haus des HERRN zu gehen nach der Ordnung, die ihnen ihr Vater Aaron gegeben hat, wie ihm der HERR, der Gott Israels, geboten hatte.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 24 19 in der Einheitsübersetzung
Das waren ihre Dienstklassen, nach denen sie in das Haus des HERRN kommen mussten, wie es ihre Pflicht war, die sie von ihrem Vater Aaron übernommen hatten; so hatte es ihm der HERR, der Gott Israels, befohlen.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 24 19 in der Elberfelder Bibel
Das war ihre Amtsordnung für ihren Dienst, in das Haus des Herrn zu gehen nach ihrer Vorschrift {, die ihnen} durch ihren Vater Aaron {gegeben worden war} , wie der Herr, der Gott Israels, ihm geboten hatte.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 24 19 in der Neue Genfer Übersetzung
In dieser Reihenfolge mussten die Dienstgruppen abwechselnd in den Tempel des HERRN kommen, um ihren Dienst nach den Anweisungen zu versehen, die ihr Stammvater Aaron vom HERRN, dem Gott Israels, empfangen hatte.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 24 19 in der Schlachter 2000
Das ist die Reihenfolge ihres Dienstes, nach der sie in das Haus des HERRN zu gehen hatten nach ihrer Ordnung, [gegeben] durch ihren Vater Aaron, wie es ihm der HERR, der Gott Israels, geboten hatte.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 24 19 in der New International Version
This was their appointed order of ministering when they entered the temple of the LORD, according to the regulations prescribed for them by their ancestor Aaron, as the LORD, the God of Israel, had commanded him.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 24 19 in der Hoffnung für Alle
Dieser Einteilung entsprechend mussten die Priester in den Tempel des HERRN kommen und ihren Dienst versehen, so wie es der HERR, der Gott Israels, durch ihren Stammvater Aaron befohlen hatte.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.