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1. Chronik 24,20

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 24 20 in der Gute Nachricht Bibel

Weitere Sippenoberhäupter der Leviten waren: von den Nachkommen Amrams: Schubaël; von den Söhnen Schubaëls: Jechdeja

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 24 20 in der Lutherbibel

Von den andern Söhnen Levi waren da: von den Söhnen Amram: Schubaël, von den Söhnen Schubaëls: Jechdeja;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 24 20 in der Einheitsübersetzung

Zu den übrigen Leviten, und zwar zu den Söhnen Amrams, gehörte Schubaël, zu den Söhnen Schubaëls Jechdeja.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 24 20 in der Elberfelder Bibel

Und zu den übrigen Söhnen Levis {gehörten}: von den Söhnen Amrams: Schubaël; von den Söhnen Schubaëls: Jechdeja. –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 24 20 in der Neue Genfer Übersetzung

Zu den Sippenoberhäuptern der Leviten gehörten ´aus der Sippe Kehat`: von den Nachkommen Amrams: Schubaël; von den Söhnen Schubaëls: Jechdeja;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 24 20 in der Schlachter 2000

Und was die übrigen Söhne Levis betrifft, [so waren ihre Abteilungen]: von den Söhnen Amrams: Schubael. Von den Söhnen Schubaels: Jechdeja.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 24 20 in der New International Version

As for the rest of the descendants of Levi: From the sons of Amram: Shubael; from the sons of Shubael: Jehdeiah.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 24 20 in der Hoffnung für Alle

Weitere Sippenoberhäupter der Leviten waren: Jechdeja, der über Schubaël von Amram abstammte;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-24/vers-20 [gedruckt am 07.08.2026]