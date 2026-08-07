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1. Chronik 24,25

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 24 25 in der Gute Nachricht Bibel

von den Söhnen Jischijas, einem Bruder von Micha: Secharja

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 24 25 in der Lutherbibel

Der Bruder Michas war Jischija, von den Söhnen Jischijas: Secharja.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 24 25 in der Einheitsübersetzung

Der Bruder Michas war Jischija. Zu den Söhnen Jischijas gehörte Secharja.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 24 25 in der Elberfelder Bibel

Der Bruder Michas war Jischija; von den Söhnen Jischijas: Secharja. –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 24 25 in der Neue Genfer Übersetzung

von den Söhnen Jischijas, eines Bruders von Micha: Secharja.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 24 25 in der Schlachter 2000

Der Bruder Michas war Jischija. Von den Söhnen Jischijas: Sacharja.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 24 25 in der New International Version

The brother of Micah: Ishiah; from the sons of Ishiah: Zechariah.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 24 25 in der Hoffnung für Alle

Secharja, ein Nachkomme von Michas Bruder Jischija.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-24/vers-25 [gedruckt am 07.08.2026]