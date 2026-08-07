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1. Chronik 24,26

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 24 26 in der Gute Nachricht Bibel

Die Nachkommen Meraris waren Machli und Muschi – sie waren Söhne von Meraris Sohn Jaasija.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 24 26 in der Lutherbibel

Die Söhne Merari waren: Machli und Muschi und die Söhne Jaasijas, seines Sohnes.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 24 26 in der Einheitsübersetzung

Die Söhne Meraris waren Machli und Muschi. Der Sohn Jaasijas war Bani.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 24 26 in der Elberfelder Bibel

Die Söhne Meraris: Machli und Muschi {und} die Söhne seines Sohnes Jaasia.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 24 26 in der Neue Genfer Übersetzung

Zu den Nachkommen Meraris gehörten ´neben` Machli und Muschi ´auch` die Söhne seines ´dritten` Sohnes Jaasija.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 24 26 in der Schlachter 2000

Die Söhne Meraris waren: Machli und Muschi, [und] die Söhne Jaasijas, seines Sohnes.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 24 26 in der New International Version

The sons of Merari: Mahli and Mushi. The son of Jaaziah: Beno.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 24 26 in der Hoffnung für Alle

Die Söhne von Merari hießen Machli, Muschi und Jaasija.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-24/vers-26 [gedruckt am 07.08.2026]