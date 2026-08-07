Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 24
  5. Vers 27

1. Chronik 24,27

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 24 27 in der Gute Nachricht Bibel

Weitere Nachkommen Meraris über Jaasija waren: Schoham, Sakkur und Ibri.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 24 27 in der Lutherbibel

Die Söhne Merari von Jaasija, seinem Sohn, waren: Schoham, Sakkur und Ibri,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 24 27 in der Einheitsübersetzung

Meraris Nachkommen über Jaasija waren: Bani, Schoham, Sakkur und Ibri.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 24 27 in der Elberfelder Bibel

Die Söhne Meraris von seinem Sohn Jaasia: Schoham und Sakkur und Ibri;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 24 27 in der Neue Genfer Übersetzung

Ihre Namen lauteten Schoham, Sakkur und Ibri.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 24 27 in der Schlachter 2000

Die Söhne Meraris von Jaasija, seinem Sohn, waren: Soham, Sakkur und Ibri.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 24 27 in der New International Version

The sons of Merari: from Jaaziah: Beno, Shoham, Zakkur and Ibri.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 24 27 in der Hoffnung für Alle

Die Söhne von Jaasija, Meraris Sohn, waren Schoham, Sakkur und Ibri.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-24/vers-27 [gedruckt am 07.08.2026]