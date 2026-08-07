Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. 1. Chronik
  4. Kapitel 25
  5. Vers 2

1. Chronik 25,2

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 25 2 in der Gute Nachricht Bibel

Die Söhne Asafs: Sakkur, Josef, Netanja und Asarela. Sie standen unter der Leitung ihres Vaters, der auf Anweisung des Königs Gott preisen sollte, erfüllt von prophetischer Begeisterung.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 25 2 in der Lutherbibel

von den Söhnen Asafs: Sakkur, Josef, Netanja, Asarela, Söhne Asafs, unter Asaf, der im Auftrag des Königs weissagte.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 25 2 in der Einheitsübersetzung

Von den Söhnen Asafs: Sakkur, Josef, Netanja und Asarela. Die Söhne Asafs standen unter der Leitung Asafs, der nach der Anweisung des Königs spielte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 25 2 in der Elberfelder Bibel

Von den Söhnen Asafs: Sakkur und Josef und Netanja und Asarela, die Söhne Asafs, unter der Leitung Asafs, der nach der Anweisung des Königs weissagte.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 25 2 in der Neue Genfer Übersetzung

Von den Nachkommen Asafs ´bestimmte man` Sakkur, Josef, Netanja und Asarela, die vier Söhne Asafs, ´zu diesem Dienst`. Sie unterstanden der Leitung ihres Vaters. Asaf handelte im Auftrag des Königs, wenn er die Lieder vortrug, die der HERR ihm eingegeben hatte.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 25 2 in der Schlachter 2000

von den Söhnen Asaphs: Sakkur, Joseph, Netanja, Asarela, die Söhne Asaphs, unter der Leitung Asaphs, der nach Anweisung des Königs weissagte.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 25 2 in der New International Version

from the sons of Asaph: Zakkur, Joseph, Nethaniah and Asarelah. The sons of Asaph were under the supervision of Asaph, who prophesied under the king’s supervision.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 25 2 in der Hoffnung für Alle

Von Asafs Familie: Sakkur, Josef, Netanja und Asarela, die Söhne von Asaf. Ihr Vater war der Leiter dieser Gruppe, er dichtete im Auftrag des Königs prophetische Lieder.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-25/vers-2 [gedruckt am 07.08.2026]