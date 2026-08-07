Von den Nachkommen Asafs ´bestimmte man` Sakkur, Josef, Netanja und Asarela, die vier Söhne Asafs, ´zu diesem Dienst`. Sie unterstanden der Leitung ihres Vaters. Asaf handelte im Auftrag des Königs, wenn er die Lieder vortrug, die der HERR ihm eingegeben hatte.