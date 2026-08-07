1. Chronik 25,2- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 25 2 in der Gute Nachricht Bibel
Die Söhne Asafs: Sakkur, Josef, Netanja und Asarela. Sie standen unter der Leitung ihres Vaters, der auf Anweisung des Königs Gott preisen sollte, erfüllt von prophetischer Begeisterung.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 25 2 in der Lutherbibel
von den Söhnen Asafs: Sakkur, Josef, Netanja, Asarela, Söhne Asafs, unter Asaf, der im Auftrag des Königs weissagte.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 25 2 in der Einheitsübersetzung
Von den Söhnen Asafs: Sakkur, Josef, Netanja und Asarela. Die Söhne Asafs standen unter der Leitung Asafs, der nach der Anweisung des Königs spielte.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 25 2 in der Elberfelder Bibel
Von den Söhnen Asafs: Sakkur und Josef und Netanja und Asarela, die Söhne Asafs, unter der Leitung Asafs, der nach der Anweisung des Königs weissagte.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 25 2 in der Neue Genfer Übersetzung
Von den Nachkommen Asafs ´bestimmte man` Sakkur, Josef, Netanja und Asarela, die vier Söhne Asafs, ´zu diesem Dienst`. Sie unterstanden der Leitung ihres Vaters. Asaf handelte im Auftrag des Königs, wenn er die Lieder vortrug, die der HERR ihm eingegeben hatte.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 25 2 in der Schlachter 2000
von den Söhnen Asaphs: Sakkur, Joseph, Netanja, Asarela, die Söhne Asaphs, unter der Leitung Asaphs, der nach Anweisung des Königs weissagte.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 25 2 in der New International Version
from the sons of Asaph: Zakkur, Joseph, Nethaniah and Asarelah. The sons of Asaph were under the supervision of Asaph, who prophesied under the king’s supervision.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 25 2 in der Hoffnung für Alle
Von Asafs Familie: Sakkur, Josef, Netanja und Asarela, die Söhne von Asaf. Ihr Vater war der Leiter dieser Gruppe, er dichtete im Auftrag des Königs prophetische Lieder.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.