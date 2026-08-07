1. Chronik 25,3- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 25 3 in der Gute Nachricht Bibel
Die Söhne Jedutuns: Gedalja, Zeri, Jeschaja, Schimi, Haschabja und Mattitja, zusammen sechs. Sie sollten Laute spielen unter der Leitung ihres Vaters, der selbst den HERRN in prophetischer Begeisterung pries und rühmte.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 25 3 in der Lutherbibel
Von Jedutun: Jedutuns Söhne: Gedalja, Zeri, Jeschaja, Haschabja, Mattitja, Schimi, diese sechs, unter ihrem Vater Jedutun mit der Harfe, der da weissagte, zu danken und zu loben den HERRN.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 25 3 in der Einheitsübersetzung
Von Jedutun: die Söhne Jedutuns: Gedalja, Zeri, Schimi, Jeschaja, Haschabja und Mattitja, insgesamt sechs. Sie standen unter der Leitung ihres Vaters Jedutun, der zum Lob und Preis des HERRN die Zither spielte.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 25 3 in der Elberfelder Bibel
Von Jedutun die Söhne Jedutuns: Gedalja und Zeri und Jesaja, Haschabja und Mattitja, und Schimi, {zusammen} sechs, unter der Leitung ihres Vaters Jedutun, der mit der Zither weissagte, um den Herrn zu preisen und zu loben.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 25 3 in der Neue Genfer Übersetzung
Jedutun ´stellte man` seine sechs Söhne Gedalja, Zeri, Jeschaja, Schimi, Haschabja und Mattitja ´zur Seite`. Unter der Leitung ihres Vaters spielten sie auf der Zither, während Jedutun den HERRN lobte und pries mit Liedern, die der HERR ihm eingegeben hatte.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 25 3 in der Schlachter 2000
Von Jeduthun: die Söhne Jeduthuns waren: Gedalja, Zeri, Jesaja, Haschabja und Mattitja, [insgesamt] sechs, unter der Leitung ihres Vaters Jeduthun, der mit der Harfe weissagte, um zu danken und den HERRN zu loben.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 25 3 in der New International Version
As for Jeduthun, from his sons: Gedaliah, Zeri, Jeshaiah, Shimei, Hashabiah and Mattithiah, six in all, under the supervision of their father Jeduthun, who prophesied, using the harp in thanking and praising the LORD.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 25 3 in der Hoffnung für Alle
Von Jedutuns Familie: Gedalja, Zeri, Jesaja, Schimi, Haschabja und Mattitja, die sechs Söhne von Jedutun. Ihr Vater leitete diese Gruppe. Er begleitete den prophetischen Gesang mit der Laute, um den HERRN zu loben und zu preisen.
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