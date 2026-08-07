1. Chronik 26,12- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 26 12 in der Gute Nachricht Bibel
Die Abteilungen der Torwächter wurden von den Oberhäuptern und den erwachsenen Männern der Familien gebildet. Ebenso wie die anderen Leviten verrichteten sie ihren Dienst am Tempel.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 26 12 in der Lutherbibel
Diesen, den Abteilungen der Torhüter, fiel nach der Zahl der Männer das Amt zu wie ihren Brüdern, zu dienen im Hause des HERRN.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 26 12 in der Einheitsübersetzung
Diese Abteilungen der Torwächter besorgten die Wache mit der Gesamtheit ihrer Männer. Wie ihre Brüder taten sie Dienst im Haus des HERRN.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 26 12 in der Elberfelder Bibel
Diese Abteilungen der Torhüter, die Gesamtzahl der Männer, hatten die Aufgabe, ebenso wie ihre Brüder im Haus des Herrn zu dienen.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 26 12 in der Neue Genfer Übersetzung
Die Dienstgruppen der Torwächter bestanden jeweils aus einem Familienoberhaupt und den erwachsenen Männern dieser Familie. Ebenso wie die anderen Leviten verrichteten sie ihren Dienst am Tempel des HERRN.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 26 12 in der Schlachter 2000
Diesen Abteilungen der Torhüter, [eingeteilt] nach den Oberhäuptern der Mannschaften, fielen gleich wie ihren Brüdern Aufgaben zu, die sie im Haus des HERRN zu versehen hatten.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 26 12 in der New International Version
These divisions of the gatekeepers, through their leaders, had duties for ministering in the temple of the LORD, just as their relatives had.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 26 12 in der Hoffnung für Alle
Die Dienstgruppen der Torwächter wurden von den Familienoberhäuptern und allen übrigen Männern gebildet. Wie die anderen Leviten versahen auch sie ihren Dienst im Tempel des HERRN.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.