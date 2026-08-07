1. Chronik 26,1- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 26 1 in der Gute Nachricht Bibel
Auch die Torwächter am Tempel waren in Abteilungen gegliedert. Aus der Sippe Korach kam Meschelemja, der Sohn von Kore und Enkel von Abiasaf.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 26 1 in der Lutherbibel
Von den Abteilungen der Torhüter. Von den Korachitern: Meschelemja, der Sohn des Kore, von den Söhnen Abiasafs.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 26 1 in der Einheitsübersetzung
Bei den Abteilungen der Torwächter gehörte Meschelemjahu, der Sohn Kores, ein Nachkomme Abiasafs, zu den Korachitern.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 26 1 in der Elberfelder Bibel
Zu den Abteilungen der Torhüter {gehörten} ; von den Korachitern: Meschelemja, der Sohn des Kore, von den Söhnen Asafs.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 26 1 in der Neue Genfer Übersetzung
Auch die Torwächter waren in Dienstgruppen eingeteilt: Aus der Sippe der Korachiter kam Meschelemja, der Sohn Kores aus der Nachkommenschaft Abiasafs.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 26 1 in der Schlachter 2000
Was die Abteilungen der Torhüter betrifft: Unter den Korahitern war Meschelemja, der Sohn Kores, von den Söhnen Asaphs.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 26 1 in der New International Version
The divisions of the gatekeepers: from the Korahites: Meshelemiah son of Kore, one of the sons of Asaph.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 26 1 in der Hoffnung für Alle
Zu den Dienstgruppen der Torwächter gehörten: Meschelemja von der Sippe Korach; er war ein Sohn von Kore und Enkel von Abiasaf.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.