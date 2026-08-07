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1. Chronik 26,2

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 26 2 in der Gute Nachricht Bibel

Seine Söhne waren: der Erstgeborene Secharja, der zweite Jediaël, der dritte Sebadja, der vierte Jatniël,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 26 2 in der Lutherbibel

Die Söhne Meschelemjas waren diese: der Erstgeborene Secharja, der zweite Sohn Jediaël, der dritte Sebadja, der vierte Jatniël,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 26 2 in der Einheitsübersetzung

Von den Söhnen Meschelemjahus war Secharja der Erstgeborene, Jediaël der zweite, Sebadja der dritte, Jatniël der vierte,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 26 2 in der Elberfelder Bibel

Und Meschelemja hatte Söhne: Secharja war der Erstgeborene, Jediaël der zweite, Sebadja der dritte, Jatniël der vierte,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 26 2 in der Neue Genfer Übersetzung

Meschelemja hatte sieben Söhne. Der Erstgeborene hieß Secharja, dann folgten Jediaël, Sebadja, Jatniël,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 26 2 in der Schlachter 2000

Die Söhne Meschelemjas aber waren diese: der Erstgeborene Sacharja, der zweite Jediael, der dritte Sebadja, der vierte Jatniel,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 26 2 in der New International Version

Meshelemiah had sons: Zechariah the firstborn, Jediael the second, Zebadiah the third, Jathniel the fourth,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 26 2 in der Hoffnung für Alle

Meschelemja hatte sieben Söhne; der erste hieß Secharja, dann folgten Jediaël, Sebadja, Jatniël,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-26/vers-2 [gedruckt am 07.08.2026]