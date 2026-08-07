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  4. Kapitel 26
  5. Vers 23

1. Chronik 26,23

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 26 23 in der Gute Nachricht Bibel

Außer ihnen wurden auch Nachkommen von Amram, Jizhar, Hebron und Usiël mit dieser Aufgabe betraut.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 26 23 in der Lutherbibel

Von den Amramitern, Jizharitern, Hebronitern und Usiëlitern

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 26 23 in der Einheitsübersetzung

Zu ihnen kamen Nachkommen Amrams, Jizhars, Hebrons und Usiëls.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 26 23 in der Elberfelder Bibel

Was die Amramiter, die Jizhariter, die Hebroniter, die Usiëliter betrifft,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 26 23 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Nachkommen Amrams, Jizhars, Hebrons und Usiëls ´hatten folgende Aufgaben`:

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 26 23 in der Schlachter 2000

Von den Amramitern, Jizharitern, Hebronitern und Ussielitern

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 26 23 in der New International Version

From the Amramites, the Izharites, the Hebronites and the Uzzielites:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 26 23 in der Hoffnung für Alle

Die Sippen Amram, Jizhar, Hebron und Usiël hatten folgende Aufgaben:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-26/vers-23 [gedruckt am 07.08.2026]