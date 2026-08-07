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1. Chronik 26,5

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 26 5 in der Gute Nachricht Bibel

der sechste Ammiël, der siebte Issachar und der achte Pëulletai. Mit so vielen Söhnen hatte Gott ihn gesegnet.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 26 5 in der Lutherbibel

der sechste Ammiël, der siebente Issachar, der achte Pëulletai; denn Gott hatte ihn gesegnet.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 26 5 in der Einheitsübersetzung

Ammiël der sechste, Issachar der siebte, Pëulletai der achte. Gott hatte ihn nämlich gesegnet.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 26 5 in der Elberfelder Bibel

Ammiël der sechste, Issaschar der siebte, Pëulletai der achte, denn Gott hatte ihn gesegnet. –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 26 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Ammiël, Issachar und Pëulletai. Gott hatte ihn mit acht Söhnen gesegnet.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 26 5 in der Schlachter 2000

der sechste Ammiel, der siebte Issaschar, der achte Peulletai; denn Gott hatte ihn gesegnet.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 26 5 in der New International Version

Ammiel the sixth, Issachar the seventh and Peullethai the eighth. (For God had blessed Obed-Edom. )

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 26 4-5 in der Hoffnung für Alle

Weiter Obed-Edom; er hatte acht Söhne, denn Gott hatte ihn besonders gesegnet. Der älteste war Schemaja, dann folgten Josabad, Joach, Sachar, Netanel, Ammiël, Issachar und Pëulletai.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-26/vers-5 [gedruckt am 07.08.2026]