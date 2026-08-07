1. Chronik 27,2- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 27 2-15 in der Gute Nachricht Bibel
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 27 2 in der Lutherbibel
Über die erste Abteilung, für den ersten Monat, war gesetzt Joschobam, der Sohn Sabdiëls, und in seiner Abteilung waren 24000.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 27 2 in der Einheitsübersetzung
Die erste Abteilung für den ersten Monat befehligte Jaschobam, der Sohn Sabdiëls. Zu seiner Abteilung gehörten 24 000 Mann.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 27 2 in der Elberfelder Bibel
Über die erste Abteilung für den ersten Monat war Joschobam, der Sohn Sabdiëls {, eingesetzt} ; und in seiner Abteilung waren 24000 {Mann}.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 27 2-3 in der Neue Genfer Übersetzung
Der Befehlshaber der ersten Abteilung, die ihren Dienst im ersten Monat des Jahres leistete, war Joschobam, der Sohn Sabdiëls. Seine Abteilung umfasste 24.000 Mann. Joschobam stammte aus der Sippe Perez. Er hatte den Oberbefehl über alle Offiziere der ersten Abteilung.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 27 2 in der Schlachter 2000
Über die erste Abteilung für den ersten Monat war Jaschobam, der Sohn Sabdiels, gesetzt, und zu seiner Abteilung gehörten 24 000.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 27 2 in der New International Version
In charge of the first division, for the first month, was Jashobeam son of Zabdiel. There were 24,000 men in his division.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 27 2 in der Hoffnung für Alle
Den Oberbefehl über die zwölf Abteilungen mit je 24.000 Soldaten hatten folgende Hauptleute: 1. Monat: Joschobam, der Sohn von Sabdiël;
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.