Der Befehlshaber der ersten Abteilung, die ihren Dienst im ersten Monat des Jahres leistete, war Joschobam, der Sohn Sabdiëls. Seine Abteilung umfasste 24.000 Mann. Joschobam stammte aus der Sippe Perez. Er hatte den Oberbefehl über alle Offiziere der ersten Abteilung.