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1. Chronik 27,3

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 27 2-15 in der Gute Nachricht Bibel

Befehlshaber der Heeresabteilungen waren folgende Männer:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 27 3 in der Lutherbibel

Er war von den Söhnen Perez und war der Oberste aller Hauptleute des Heeres im ersten Monat.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 27 3 in der Einheitsübersetzung

Er war ein Nachkomme des Perez und Haupt aller Obersten des Heeres im ersten Monat.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 27 3 in der Elberfelder Bibel

Er war von den Söhnen des Perez {und war} das Oberhaupt aller Obersten des Heeres für den ersten Monat.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 27 2-3 in der Neue Genfer Übersetzung

Der Befehlshaber der ersten Abteilung, die ihren Dienst im ersten Monat des Jahres leistete, war Joschobam, der Sohn Sabdiëls. Seine Abteilung umfasste 24.000 Mann. Joschobam stammte aus der Sippe Perez. Er hatte den Oberbefehl über alle Offiziere der ersten Abteilung.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 27 3 in der Schlachter 2000

Von den Söhnen des Perez war er das Oberhaupt aller Heerführer für den ersten Monat.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 27 3 in der New International Version

He was a descendant of Perez and chief of all the army officers for the first month.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 27 3 in der Hoffnung für Alle

er kam aus der Sippe Perez und hatte den Oberbefehl über die Abteilung, die im 1. Monat Dienst hatte.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-27/vers-3 [gedruckt am 07.08.2026]