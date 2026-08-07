1. Chronik 27,25- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 27 25 in der Gute Nachricht Bibel
Asmawet, der Sohn Adiëls, hatte die Aufsicht über die Schätze des Königs in Jerusalem; Jonatan, der Sohn von Usija, verwaltete die Vorräte auf dem Land, in den Städten, Dörfern und Schutztürmen;
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 27 25 in der Lutherbibel
Über die Vorräte des Königs war gesetzt Asmawet, der Sohn Adiëls, und über die Vorräte auf dem Lande, in den Städten, Dörfern und Türmen war gesetzt Jonatan, der Sohn Usijas;
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 27 25 in der Einheitsübersetzung
Asmawet, der Sohn Adiëls, hatte die Aufsicht über die Schätze des Königs, Jonatan, der Sohn Usijas, über die Vorräte auf dem Land, in den Städten, Dörfern und Türmen,
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 27 25 in der Elberfelder Bibel
Und über die Vorräte des Königs {in Jerusalem} war Asmawet, der Sohn Adiëls {, eingesetzt}. Und über die Vorräte auf dem Feld, in den Städten und in den Dörfern und in den Türmen war Jonatan, der Sohn Usijas {, eingesetzt}.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 27 25 in der Neue Genfer Übersetzung
Asmawet, der Sohn Adiëls, führte Aufsicht über die königlichen Schätze ´in Jerusalem`. Die Vorräte auf dem Land, in den Städten und in den befestigten Türmen verwaltete Jonatan, der Sohn Usijas.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 27 25 in der Schlachter 2000
Über die Vorräte des Königs war Asmawet, der Sohn Adiels, [eingesetzt] ; über die Vorräte auf dem Land, in den Städten, Dörfern und Festungen war Jonathan, der Sohn Ussijas;
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 27 25 in der New International Version
Azmaveth son of Adiel was in charge of the royal storehouses. Jonathan son of Uzziah was in charge of the storehouses in the outlying districts, in the towns, the villages and the watchtowers.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 27 25 in der Hoffnung für Alle
Asmawet, der Sohn von Adiël, war verantwortlich für die Schätze des Königs in Jerusalem. Jonatan, der Sohn von Usija, verwaltete die Vorräte auf dem Land, in den Städten, Dörfern und Vorratstürmen.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.