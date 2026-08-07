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1. Chronik 27,26

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 27 26 in der Gute Nachricht Bibel

Esri, der Sohn Kelubs, beaufsichtigte die Landarbeiter;

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 27 26 in der Lutherbibel

über die Ackerleute, die das Land bebauten, war gesetzt Esri, der Sohn Kelubs;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 27 26 in der Einheitsübersetzung

Esri, der Sohn Kelubs, über die Feldarbeiter, die den Boden zu bestellen hatten,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 27 26 in der Elberfelder Bibel

Und über die Feldarbeiter beim Ackerbau: Esri, der Sohn Kelubs.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 27 26 in der Neue Genfer Übersetzung

Esri, der Sohn Kelubs, beaufsichtigte die Landarbeiter

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 27 26 in der Schlachter 2000

über die Feldarbeiter, die das Land bebauten, war Esri, der Sohn Kelubs;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 27 26 in der New International Version

Ezri son of Kelub was in charge of the workers who farmed the land.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 27 26 in der Hoffnung für Alle

Esri, der Sohn von Kelub, hatte die Aufsicht über die Feldarbeiter, die den Boden bestellten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-27/vers-26 [gedruckt am 07.08.2026]