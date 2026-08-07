1. Chronik 27,31- alle Übersetzungen
Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
1 Chr 27 31 in der Gute Nachricht Bibel
der Hagariter Jasis war verantwortlich für die Schafherden. Dies waren die Verwalter des königlichen Besitzes.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 27 31 in der Lutherbibel
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 27 31 in der Einheitsübersetzung
der Hagariter Jasis über die Schafe und Ziegen. Sie alle waren Verwalter des Eigentums, das dem König David gehörte.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
1 Chr 27 31 in der Elberfelder Bibel
und über die Schafe: Jasis, der Hagariter. Alle diese waren Verwalter des Eigentums, das der König David hatte.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
1 Chr 27 31 in der Neue Genfer Übersetzung
und die Schaf- und Ziegenherden dem Hagariter Jasis. Sie alle waren Verwalter des königlichen Besitzes.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
1 Chr 27 31 in der Schlachter 2000
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
1 Chr 27 31 in der New International Version
Jaziz the Hagrite was in charge of the flocks. All these were the officials in charge of King David’s property.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
1 Chr 27 31 in der Hoffnung für Alle
der Hagariter Jasis für die Schaf- und Ziegenherden. Sie alle waren Verwalter des königlichen Besitzes.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.