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  4. Kapitel 27
  5. Vers 30

1. Chronik 27,30

- alle Übersetzungen

Das Buch 1. Chronik ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

1 Chr 27 30 in der Gute Nachricht Bibel

der Ismaëliter Obil war verantwortlich für die Kamele; Jechdeja aus Meronot war verantwortlich für die Eselinnen;

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 27 30 in der Lutherbibel

über die Kamele Obil, der Ismaeliter; über die Esel Jechdeja, der Meronotiter;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 27 30 in der Einheitsübersetzung

der Ismaeliter Obil über die Kamele, Jechdeja aus Meronot über die Esel,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

1 Chr 27 30 in der Elberfelder Bibel

und über die Kamele: Obil, der Ismaeliter; und über die Eselinnen: Jechdeja, der Meronotiter;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

1 Chr 27 30 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Kamelherden unterstanden dem Ismaeliter Obil, die Eselinnen Jechdeja aus Meronot

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

1 Chr 27 30 in der Schlachter 2000

über die Kamele war Obil, der Ismaeliter; über die Eselinnen Jechdeja, der Meronotiter;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

1 Chr 27 30 in der New International Version

Obil the Ishmaelite was in charge of the camels. Jehdeiah the Meronothite was in charge of the donkeys.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

1 Chr 27 30 in der Hoffnung für Alle

Der Ismaeliter Obil war verantwortlich für die Kamele, Jechdeja aus Meronot für die Eselinnen und

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/1-chr/kapitel-27/vers-30 [gedruckt am 07.08.2026]